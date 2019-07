Boateng: «Fiorentina grande progetto. Ringrazio la famiglia del Sassuolo» – VIDEO

Kevin Prince Boateng è pronto a lasciare il Sassuolo e ad approdare alla Fiorentina. Le parole del calciatore ghanese

(- Dal nostro inviato) Kevin Prince Boateng si appresta a lasciare Sassuolo e iniziare l’ennesima, nuova avventura, in Italia con la maglia della Fiorentina. Il calciatore ghanese ha trovato l’accordo con il club di Commisso e nelle prossime ore raggiungerà Firenze per definire gli ultimi dettagli. Sono arrivate anche le prime parole di Boateng da nuovo giocatore viola.

FIORENTINA – «Sono molto contento e felice di questa nuova avventura. A Firenze spero di portare entusiasmo, stanno costruendo un grande progetto e non vedo l’ora di arrivare. Forza viola!»

SASSUOLO – «Voglio ringraziare la famiglia del Sassuolo. Sono stato bene, non era facile prendere questa decisione come non era facile salutare tutti i miei compagni. Spiace ma questo è il calcio».