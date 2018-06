Boateng per la Juve: nuovo affare con il Bayern?

Il difensore del Bayern Monaco può lasciare il suo attuale club d’appartenenza. La Juventus è sulle tracce di Jerome Boateng

La Juventus potrebbe chiudere la quinta operazione in tre anni con il Bayern Monaco. Il club bianconero e il club bavarese hanno ottimi rapporti e potrebbero parlare nell’immediato del possibile trasferimento di Jerome Boateng alla Juventus. Il difensore centrale tedesco ha chiesto la cessione e nei giorni scorsi Rummenigge ha aperto alla partenza del calciatore. Il centrale 29enne è in uscita e la Juventus può aprirgli le porte di Torino. Il giocatore può arrivare sotto la Mole ma l’affare non è semplice.

Nonostante gli ottimi rapporti tra i club, il Bayern Monaco non vuole fare sconti e chiede 20 milioni di euro per il difensore centrale titolare della Germania. Inoltre c’è da battere la concorrenza del Manchester United. Il club allenato da José Mourinho cerca un nuovo difensore centrale e pensa proprio al tedesco per rinforzare la sua squadra in vista della prossima annata. La Juventus dunque è pronta a sfidare il Manchester United per Jerome Boateng. In caso di arrivo del difensore tedesco, potrebbe esserci la partenza di uno tra Daniele Rugani e Medhi Benatia, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.