Boban: «Il Var è importante, sta migliorando e correggendo il calcio»

Il vice segretario della FIFA Zvonimir Boban, nel corso di un’intervista, ha difeso il VAR che negli ultimi tempi è al centro di diverse polemiche

Il vice segretario della FIFA Zvonimir Boban ha rilasciato una lunga intervista al programma radiofonico Radio Anch’io Sport in onda su Radio Rai Uno. L’ex giocatore del Milan e della Croazia ha iniziato parlando della sua Nazionale, finalista al Mondiale di Russia: «È stato una bellissima competizione, indimenticabile per la Croazia che pur perdendo contro la Francia e come se lo avesse vinto il Mondiale, per la prima volta ci sono stati due vincitori».

L’ex calciatore ha poi cambiato argomento parlando del Var, motivo di polemiche in questi ultimi giorni in Italia: «La Serie A credo sia il campionato migliore in assoluto per l’utilizzo del VAR. Questa tecnologia non è stata creata per essere perfetta, però non si considera quanti errori vengono risolti attraverso il suo utilizzo. Sono dispiaciuto per questo, ma le polemiche fanno ormai parte della vita calcistica. Il VAR sta ripulendo e correggendo il calcio, ma gli errori ci saranno sempre anche con l’ausilio della tecnologia. Il gioco sta migliorando: i calciatori per esempio sapendo della presenza di questo strumento hanno cambiato modo di comportarsi in area».

Infine Boban ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, sua ex squadra: «La squadra sta ripartendo, spero che nel medio termine possa vincere tanto e tornare al top del calcio mondiale. Leonardo e Maldini stanno lavorando benissimo e tantissimo, sono molto competenti e porteranno risultati, ma serve pazienza».