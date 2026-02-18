Tra le partite di oggi dei playoff di Champions spicca in particolare Bodo Glimt-Inter, che vedrà impegnata l’ultima squadra italiana che deve ancora giocare la sua partita di andata. Fino ad ora il bilancio è negativo: la debacle per 5-2 della Juventus contro il Galatasaray e il secco 2-0 del Borussia Dortmund all’Atalanta non fanno ben sperare in ottica ritorno.

A risollevare il morale potrebbero essere proprio i nerazzurri, che in Norvegia vogliono imporsi subito per poi chiudere la pratica a San Siro. Tuttavia, nel momento in cui scriviamo, Bodo Glimt-Inter è a rischio rinvio: il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion preoccupa non poco. Deciderà l’arbitro poco prima del fischio d’inizio se far giocare la partita oppure no.

Detto questo, andiamo a scoprire come vedere gratis Bodo Glimt-Inter.

Guarda Bodo Gllimt-Inter gratis su Prime Video

Bodo Glimt-Inter streaming gratis su Prime Video: come vederla

Ma come vedere la Champions League stasera in TV? Tra le partite dei Playoff di Champions che si vedranno gratis su Prime Video c’è anche Bodo Glimt-Inter. Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente la partita grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova, usufruibile dai nuovi clienti. permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a vedere i contenuti di Prime Video, incluso il match Bodo Glimt-Inter.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99€, abbonamento annuale a 49,90€ oppure disattivare il rinnovo.

Le probabili formazioni di Bodo Glimt-Inter

Cristian Chivu si avvicina alla sfida con diversi dubbi e qualche grattacapo da risolvere. Il tecnico nerazzurro sa bene che l’impegno non va preso alla leggera. Il Bodo Glimt può sembrare alla portata sulla carta, ma nel girone di Champions League ha già dimostrato il proprio valore conquistando nove punti e superando avversarie di primo livello come Atletico Madrid e Manchester City.

A complicare i piani dell’Inter c’è anche una doppia tegola a centrocampo: l’infortunio di Calhanoglu e il forfait di Frattesi costringono l’allenatore ad affidarsi al trio formato da Sucic, Mkhitaryan e Barella, mantenendo il consueto 3-5-2. Davanti, invece, dovrebbe toccare alla coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito guidare l’attacco.

Sul fronte avversario, l’attenzione della difesa interista dovrà concentrarsi soprattutto su Kasper Hogh, centravanti già a segno tre volte nella competizione europea. Da non sottovalutare neppure Jens Hauge, ex Milan, autore di quattro gol nel torneo e spesso decisivo nelle partite più importanti della stagione.

Ecco quali sono le probabili formazioni:

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Kjetil Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu.