Bologna, Thiago Motta premiato come allenatore del mese

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha vinto il premio Philadelphia Coach Of The Month per il mese di marzo per il miglior allenatore

Thiago Motta ha vinto il premio Philadelphia Coach Of The Month per il mese di marzo per il migliore allenatore. Di seguito le parole di Luigi De Siervo sul tecnico di Bologna (che piace alla Juve) che spiegano la decisione di premiarlo.

«Il mese di marzo ha consolidato la posizione del Bologna in piena corsa per un posto in Champions League e Thiago Motta ha confermato una volta di più le sue doti da grande tecnico. Da quando è stato istituito il Coach Of The Month, tre stagioni fa, l’allenatore del Bologna è il primo a conquistare il premio per due mesi consecutivi e grazie a questo successo raggiunge Luciano Spalletti in testa alla classifica complessiva, con 4 trofei totali. Il grande lavoro svolto con l’ottima rosa che il Club gli ha messo a disposizione e la capacità di valorizzare giovani talenti sta permettendo al Bologna di Thiago Motta di conquistare traguardi storici e vivere una delle stagioni più emozionanti della storia del Club»