Bologna, ansia per Soriano: lungo stop? E Arnautovic e Cambiaso...

Bologna in ansia per Soriano: si teme un lungo stop per il centrocampista. E intanto Arnautovic e Cambiaso…

Secondo quanto riferisce il Corriere di Bologna, c’è ansia in casa Bologna per le condizioni di Roberto Soriano, che potrebbe dover rimanere fermo per 2/3 settimane, ma sicuramente salterà la gara col Milan.

Un match, quello con i rossoneri, al quale mancheranno anche Arnautovic e Cambiaso, che proveranno a recuperare per la sfida contro il Verona.