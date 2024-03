Bologna, Collovati: «Pensavo mollassero, mi hanno stupito»

Fulvio Collovati ha parlato del Bologna, vera e propria sorpresa della Serie A che sta putando alla qualificazione in Champions League

Fulvio Collovati è stato intervistato al Corriere di Bologna e ha parlato della squadra rossoblu allenata da Thiago Motta.

SULLA GARA CON L’INTER – « La partita di sabato sarà un inno alla bellezza: in campo vedremo le due squadre più in forma e più belle del campionato

INTER – «I nerazzurri arrivano da tre 4-0 consecutivi, giocano a meraviglia, è un piacere anche commentarli, sono pronti a festeggiare questo scudetto con largo anticipo come il Napoli l’anno scorso, inutile che mi dilunghi. Poi c’è il Bologna che gioca bene, bello da vedere. Sono sincero, mi ha stupito. Anche domenica a Bergamo ha dimostrato che non è più una sorpresa, ma una realtà. Ammetto che pensavo, come tanti eh, che prima o poi sarebbe scoppiata, avrebbe mollato. E invece no».

BOLOGNA – «Il fatto che sviluppa il suo gioco a prescindere dal risultato e che alla distanza non delude mai. A Bergamo non si è mai disunita e ha insistito là dove riesce meglio, nel possesso palla e nelle soluzioni finali. Commentai anche i quarti di Coppa Italia contro l’Inter: mai in confusione, mai domi. E poi hanno giocatori pronti, di grande livello, Zirkzee e Ferguson su tutti».

PRONOSTICO PER SABATO – «Difficile, ma posso dire che il quarto posto del Bologna è strameritato e c’è la possibilità che non si fermi qui: non trovo affatto sbagliato parlare anche di terzo posto».