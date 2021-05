Bologna, Danilo spoilera il futuro di Mihajlovic: «Magari Sinisa va via...»

Danilo parla del suo addio amaro al Bologna e svela anche il futuro di Sinisa Mihajlovic: ecco le parole del difensore brasiliano

Danilo, ormai ex difensore del Bologna, parla del futuro di Sinisa Mihajlovic forse lontano dalla panchina dei felsinei. Le parole al Corriere dello Sport.

«Magari Sinisa va via, o magari vuole fare un altro tipo di calcio. Non lo so. Sinisa ha sempre chiesto un attaccante e un difensore. Adesso servono una punta e due difensori. Ma non voglio creare polemiche, mi hanno sempre trattato bene».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI DANILO