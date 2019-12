Bologna, il sindaco Merola: «Mihajlovic da oggi è cittadino onorario»

Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha annunciato che Sinisa Mihajlovic diventerà cittadino onorario del capoluogo emiliano

Attraverso un post su Facebook il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha voluto annunciare che Sinisa Mihajlovic diventerà cittadino onorario del capoluogo emiliano. L’allenatore dei rossoblu lotta dallo scorso luglio contro una leucemia che in questi mesi lo ha costretto a dei ricoveri più o meno lunghi presso l’ospedale Sant’Orsola in vista del trapianto di midollo. Queste le parole del primo cittadino.

«Un bel voto, una discussione positiva su un tema delicato come la malattia e il modo di affrontarla. Questo è stato un ulteriore gesto d’affetto per l’allenatore del Bologna e per la sua famiglia nonché un sincero ringraziamento per i medici e i sanitari che lo stanno curando in una delle nostre strutture di eccellenza»