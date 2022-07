Bologna, Lykogiannis: «Sono molto contento di essere qui»

Le prime parole di Lykogiannis da calciatore del Bologna dopo l’addio al Cagliari: «Sono molto contento di essere qui»

Il Bologna ha presentato oggi Lykogiannis alla stampa. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Le tue prime sensazioni?

«Sono molto contento di essere qui, ringrazio il club, tutte le persone che mi hanno portato qui».

Com’è stata la tua esperienza a Cagliari?

«Eravamo un grande gruppo, ma non siamo riusciti a salvarci e mi dispiace».

La chiamata del Bologna? in che ruolo puoi giocare?

«Il mio procuratore, i miei amici greci ed ex giocatori rossoblù mi hanno parlato molto bene del Bologna. Posso fare sia il quinto di sinistra che il terzino sinistro a quattro. Ma volendo anche il terzo difensore in una linea a tre».

Con chi stai legando del gruppo?

«Con tutti veramente, sono molto contento».

Cosa ne pensi dell’arrivo di Cambiaso?

«Sono contento che sia arrivato, è un giocatore forte, io farò il mio lavoro e darò il 100%: starà poi al mister capire chi deve giocare».

Quali sono i tuoi punti di forza?

«i calci piazzati e giocare forte sulla fascia».

Nelle tue passati esperienze chi ti aveva colpito del Bologna?

«Si c’erano Barrow e Arna, anche Sansone».

I consigli degli ex greci passati a Bologna?

«Mi hanno parlato bene del club e della città, soprattutto Torosidis mi ha parlato del cibo e la specialità della cotoletta alla bolognese».

Pensi alla nazionale?

«Spero di si, voglio provarci il più possibile a riguadagnarmi la nazionale».