Bologna Milan, Conceicao nel post partita: «C’era un fallo di mano clamoroso sul primo gol! Tutti i giorni si parla del mio futuro...»

Sergio Conceicao, allenatore della Milan, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna.

SUL GOL DI CASTRO – «Io dico che c’è un fallo di mano clamoroso sul primo gol. Tutti gli episodi negativi per noi succede che sono decisivi per gli avversari. C’è da continuare a lavorare, vedere cose che abbiamo fatto bene. Anche se di calcio si parla poco, perché ci sono stati errori nostri e non solo. Questi piccoli episodi sono decisivi».

SULLA PARTITA – «Noi siamo connessi con la partita, siamo compatti, sappiamo dove pressare l’avversario. Siamo molto corti per non far trovare loro spazio tra le linee, partendo dove pensavo che loro avrebbero potuto soffrire. Abbiamo avuto due occasioni con Musah e con Gimenez che ci voleva un’altra finalizzazione. Arriviamo negli ultimi 30 metri con qualità, poi ci manca qualcosa, per colpa nostra e non solo».

LE RESPONSABILITA’ – «L’arbitro non è il responsabile di questa sconfitta, mi metto io per primo. Tutti questi piccoli episodi sono decisivi per gli altri e per noi negativi. A volte si danno falli che non ci sono, a volte si fischia troppo, a volte non si fischia. Gli arbitri come gli allenatori commettono degli errori».

LO SFOGO – «Tutti i giorni si parla del mio futuro e non è giusto, negli anni ho affrontato squadre italiane guidate da Sarri, da Pioli e ho vinto sempre, nonostante fossero squadre più forti. Ho perso solo con l’Inter in Champions. Tutti i giorni si divertono a parlare di me, se serve io me ne vado. Ho più di 100 partite in Champions, ho vinto 13 trofei. Scusate lo sfogo».