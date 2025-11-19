Bologna, parla Castro: «Scudetto? Non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi. Italia? Il mio desiderio è giocare con l’Argentina»

Bologna, Castro si racconta: «Scudetto? Non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi. Italia? Il mio desiderio è giocare con l’Argentina»

L’attaccante del Bologna, Santiago Castro, è intervenuto ai microfoni di Rai 2, soffermandosi su diversi temi di attualità calcistica. Dal campionato alla parola scudetto, fino alla Nazionale: il giovane centravanti ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative in vista del prossimo impegno di Serie A, senza tralasciare riflessioni più ampie sul suo percorso e sugli obiettivi futuri.

PAROLE – «È tanto tempo che il Bologna non batte l’Udinese dunque giocare lì sarà un grande stimolo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo qualche giorno per preparare bene la partita. Scudetto? Mancano 10 mesi di campionato, non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi: fare bene in ogni partita e ottenere risultati in tutte le competizioni».

«Infortuni? Sembra che conviviamo con la sfortuna, abbiamo perso per infortunio 5 giocatori. La rosa è forte, il livello è alto e i sostituti possono rimpiazzare bene i titolari. Tanti, scherzando, mi invitano a vestire la maglia dell’Italia ma non posso e non voglio. Il mio desiderio è giocare con l’Argentina»

