Bologna, Posch: «Contento di aver scelto la Serie A. I miei idoli? Sono due attaccanti, vi dico quali»

Stefan Posch, difensore del Bologna, si è raccontato al Corriere dello Sport riguardo alla sua prima stagione in A e al momento positivo. Le sue dichiarazioni:

«Sono arrivato in Italia nel momento giusto e sono contento della scelta. Sono contento anche di aiutare la squadra in questo periodo. Ogni volta e ogni gol sono una sensazione belle, poi sono stati anche importanti. Spero di poterne fare ancora tanti. Da piccolo sognavo di fare l’attaccante e per questo avevo come idoli Herny e Eto’o. L’esordio contro la Fiorentina in A è stato un momento speciale e mi fa piacere ricordarlo, ora sappiamo che quella di Firenze sarà una sfida importante e difficile. Possiamo raggiungere l’Europa in questa stagione e penso sia l’obiettivo di tutti».