Bologna, Sabatini: «Arriverà un centrale. Tomiyasu è da Manchester United»

Walter Sabatini ha parlato a margine della mostra organizzata per i 110 anni del Bologna. Le parole del direttore generale

Walter Sabatini ha parlato a margine della mostra di Villa delle Rose, organizzata per i 110 anni del Bologna. Il direttore generale felsineo ha parlato del mercato che i rossoblù faranno a gennaio.

MERCATO – «Qualcosina riusciremo a fare, con un paio di operazioni ‘immaginifiche’ che non comportino uno sforzo eccessivo per il presidente. Io sono un tipo fortunato, e anche a Bologna la mia fortuna arriverà. Sono solo in aspettativa».

ATTACCANTI – «So bene che abbiamo dovuto chiedere a Palacio di giocare anche quando non era nel massimo delle condizioni per farlo, ma è sempre bello veder giocare Rodrigo».

TOMIYASU – «Giocava da centrale ma abbiamo scoperto che è anche un grande terzino, è ai livelli da Manchester United».

DIFESA – «Costruita male? Ripeto, ci confronteremo con il Mister e capiremo come muoverci. Se mi chiedete se arriverà un centrale vi dico probabile di sì, ma devo avere prima la conferma di Sinisa. Dominguez sta per arrivare a prescindere, sarà a giorni a Bologna per conoscere la squadra e studiare l’italiano, anche se a onor del vero lo sta già facendo. Non è da contare come operazione di gennaio».