Bologna, tentativo per Aebischer: Cagliari superato. Cifre e dettagli

Calciomercato Bologna: i rossoblù hanno messo nel mirino Aebischer e avrebbero sorpassato anche il Cagliari

Il Bologna è in pole position per Aebischer dello Young Boys. Sul centrocampista era molto forte il Cagliari che lo aveva in pugno. Gli emiliani – secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport – stanno impostando la trattativa sulla stessa base di quella della squadra sarda.

LE CIFRE – Gli isolani avevano pensato a un prestito con una base di 500 mila euro più 3.5 milioni di obbligo. Il Bologna non è intenzionato ad alzare la posta e proporrà l’obbligo solo a determinate condizioni (presenze). L’affare, dunque, sta virando sempre di più verso la squadra di Sinisa Mihajlovic.

