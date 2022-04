Il difensore del Bologna Theate ha parlato di Mihajlovic in conferenza stampa

Arthur Theate, difensore del Bologna, in conferenza stampa ha parlato di Sinisa Mihajlovic.

LE PAROLE – «Mihajlovic ha fatto tanto per me e noi vogliamo fare tanto per lui. Non è facile senza ma lavoriamo bene con lo staff e cerchiamo sempre a fare il meglio».