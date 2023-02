Bologna, Thiago Motta: «L’Inter è da scudetto e Champions»

Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della gara di Serie A contro l’Inter. I dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter.

PAROLE – «Il nostro vero obbligo è impegnarci al massimo, l’entusiasmo fa bene, per lavora meglio, sempre quando l’entusiasmo è focalizzato nel affrontare il prossimo allenamento e partita al massimo. Il resto poco da dire. Puntiamo a fare una grandissima partita contro l’Inter. È una squadra forte con punti di forza e di difficoltà, non siamo perfetti noi e non lo sono loro. Dobbiamo sfruttare il nostro momento al meglio, sia con che senza palla. L’Inter è una squadra da scudetto, da Champions League».