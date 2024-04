Bologna Udinese, Cannavaro: «Classifica che non piace a nessuno»

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha parlato della gara contro il Bologna al Dall’Ara. Ecco le sue dichiarazioni

Il tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro è al suo debutto dal 1′ da allenatore dei bianconeri, dopo i 20′ con la Roma. L’ex difensore ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara di Bologna.

CLASSIFICA – «Sicuramente dobbiamo sapere dove siamo, questa classifica non piace a nessuno e ci obbliga a dare qualcosa in più. Dobbiamo avere rispetto per la società, i tifosi e tutto quello che ci circonda. Bisogna dare qualcosa in più, al di là di chi andremo ad affrontare»