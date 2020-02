Bologna Udinese, coperta corta per i rossoblù: spera solo Santander

Bologna Udinese si avvicina, ma l’infermeria felsinea è piena. Spera solo Santander, Medel e Soriano con la Lazio

Il Bologna vuole tornare subito in campo dopo la sconfitta con il Genoa. Il match contro l’Udinese di avvicina, ma i felsinei dovranno fare a meno di diversi elementi: come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono ancora molti giocatori che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Spera Santander, che potrebbe rientrare proprio in vista del match contro i friulani. In dubbio Soriano e Medel, che vogliono rientrare nel match contro la Lazio.