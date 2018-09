Bologna-Udinese 2-1 gol e highlights: la sintesi del match – VIDEO

Bologna-Udinese è il confronto della mezza che apre il programma della 7ª giornata della Serie A 2018/2019.

BOLOGNA-UDINESE 2-1

MARCATORI: 32′ Pussetto, 42′ Santander; st 37′ Orsolini.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander. A disposizione: da Costa, Santurro, Dijks, Gonzalez, Mbaye, Paz, Pulgar, Orsolini, Valencia, Okwonkwo, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi.

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. A disposizione: Nicolas, Musso, Wague, Barak, D’Alessandro, Machis, Opoku, Pezzella, Pontisso, Teodorczyk, ter Avest, Vizeu. Allenatore: Julio Velazquez.

BOLOGNA-UDINESE 1-0 – L’Udinese e’ in vantaggio! Lancio lungo di De Paul per Pussetto che controlla di petto e conclude d’esterno in rete da pochi metri.

BOLOGNA-UDINESE 1-1 – Il pareggio del Bologna. A segnare è Santander con un potente tiro d’esterno che sbatte sulla traversa ed entra in porta.

BOLOGNA-UDINESE 2-1 – La rete del Bologna! Pregevole suggerimento di Mattiello per Orsolini che va a segnare per il 2-1.