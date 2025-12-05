Infortunio Freuler, quali sono le condizioni del centrocampista del Bologna? Ecco la situazione attuale

Bologna al lavoro verso la Lazio: focus sull’Infortunio Freuler e sulle condizioni degli indisponibili

Il Bologna è tornato immediatamente in campo per preparare la delicata sfida contro la Lazio, in programma domenica. Dopo la qualificazione ottenuta in Coppa Italia, la squadra di Thiago Motta deve ora fare i conti con diverse situazioni legate all’infermeria, che potrebbero complicare la gestione delle prossime partite. Tra le priorità dello staff medico c’è soprattutto il monitoraggio dell’Infortunio Freuler, oltre alle condizioni di Skorupski e Vitik.

La seduta odierna ha evidenziato come i rossoblù dovranno valutare con attenzione la disponibilità dei giocatori in vista della Supercoppa del 19 dicembre contro l’Inter, appuntamento speciale per la società. Se per lo svizzero il recupero sembra procedere con maggiore rapidità, lo stesso non si può dire per altri compagni, come il portiere polacco, ancora fermo alle terapie. Casale sta smaltendo un’influenza, mentre Lucumí è alle prese con un problema al tendine che necessita prudenza.

Per quanto riguarda l’Infortunio Freuler, il centrocampista ha sostenuto un lavoro differenziato sul campo, segnale importante che conferma un miglioramento graduale della condizione fisica. Il suo rientro rappresenterebbe un tassello fondamentale per il centrocampo rossoblù, considerando l’importanza tattica dello svizzero e la sua esperienza internazionale. Tuttavia, lo staff preferisce evitare forzature: l’obiettivo è recuperarlo al meglio, senza rischiare ricadute a ridosso di partite cruciali.

Skorupski, invece, sta seguendo un programma di terapie specifiche e verrà valutato giorno per giorno. Vitik condivide un percorso simile, con tempi che ancora non consentono certezze sulla sua presenza nelle prossime gare.

Il Bologna ha diffuso una nota ufficiale chiarendo il quadro generale: per i giocatori più impiegati nella gara contro il Parma è stata predisposta una sessione di scarico, mentre il resto del gruppo ha disputato una partitella a metà campo. La società ha confermato che Freuler continua il suo lavoro differenziato, mentre Skorupski e Vitik restano in trattamento.

Con la trasferta all’Olimpico sempre più vicina, le condizioni dei rossoblù diventano un punto chiave per il tecnico. E soprattutto, l’evoluzione dell’Infortunio Freuler sarà determinante per capire con quale assetto il Bologna potrà affrontare i prossimi impegni.

