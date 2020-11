L’ex velocista giamaicano Usain Bolt ha parlato di Cristiano Ronaldo

«Cristiano Ronaldo? Oggi in velocità vincerebbe lui di sicuro, anche perché è ancora in attività. Lavora duro tutti i giorni e per me è un superatleta, è sempre al top, sempre concentrato»

Così Usain Bolt, ex campione del mondo e campione olimpico di velocità, detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri piani, oltre che della staffetta 4×100, sul fuoriclasse della Juventus.