Bonaventura sulla finale: «Juve superiore a noi ma possiamo vincere la Coppa Italia»

Il centrocampista del Milan, Jack Bonaventura, ha parlato della finale di Coppa Italia. I rossoneri affronteranno la Juve mercoledì a Roma

Il Milan cala…il Jack! Bonaventura ha parlato a Rai Sport a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole: «Arriviamo bene alla finale. Abbiamo battuto il Verona nel migliore dei modi e abbiamo fatto bene anche a Bologna. Affrontiamo una grande squadra e sicuramente non sarà semplice ma siamo in una buona condizione». Il calciatore rossonero è tornato indietro, alla finale di Doha: «Giocammo una buona partita. Poi arrivammo ai rigori e chi c’era saprà affrontare questa partita con lo spirito giusto e la voglia di fare bene».

Bonaventura ha lodato le qualità della Juventus: «E’ una grande squadra, superiore a noi dal punto di vista della qualità e lo dimostra quello che ha fatto in questi anni. Noi però possiamo dire la nostra in questa partita, dobbiamo fare una grande prestazione». Non poteva mancare un commento su Gattuso: «E’ stato abbastanza tranquillo. Nelle prossime ore, magari, alzerà la tensione ma stiamo preparando bene la gara. Il suo arrivo ci ha dato fiducia. Cosa è mancato in questa stagione? Ci è mancata continuità».