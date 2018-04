Bonaventura ammette: «E’ il periodo più difficile da quando sono qui. Champions difficile»

Il centrocampista rossonero ha analizzato il pareggio tra Milan e Sassuolo. Ecco le dichiarazioni di Jack Bonaventura

Analisi franca e schietta quella di Giacomo Bonaventura al termine di Milan–Sassuolo 1-1. Il centrocampista rossonero ha parlato a Premium Sport dopo un’altra prova incolore e ha ammesso di non essere nel suo momento migliore: «Abbiamo provato a vincere ma non abbiamo sfruttato le occasioni create. Da qualche periodo non siamo così brillanti, magari un mese fa l’avremmo vinta. Non è facile, quando vieni da una grande rincorsa come la nostra, qualcosa alla fine paghi. Abbiamo anche iniziato prima degli altri la stagione, perciò un piccolo calo ci sta».

Ora la Champions si fa più complicata: «Sicuramente ci proveremo ma non è semplice. La parata di Consigli? Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme all’Atalanta ed è molto forte tra i pali. Momento negativo? Non sto riuscendo a dare quanto ho dato nei tempi passati: è il periodo più difficile da quando sono al Milan. Ci provo ma le cose non vengono come vorrei. Sicuramente non mi abbatterò e cercherò di dare il massimo per tornare sui miei livelli. Manca concretezza? Dobbiamo avere maggiore cattiveria quando arriviamo vicino alla porta perché queste piccole cose poi ti fanno fare risultato».