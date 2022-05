Federico Bonazzoli ha salutato oggi i tifosi della Salernitana dopo la salvezza e come promesso, ha offerto brioche col gelato a tutti

