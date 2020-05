Boniek: «Piatek doveva restare al Milan, perché è andato all’Hertha?»

L’ex calciatore e ora presidente della Federazione polacca Boniek, critica la scelta di Piatek di lasciare il Milan

Boniek, presidente della FederCalcio polacca, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato anche del suo connazionale Piatek che a gennaio ha lasciato il Milan per accettare la sfida dell’Hertha Berlino. Una scelta non apprezzata dal ‘bello di notte’. Ecco le sue parole.

«Il giocatore c’è, è da recuperare ma secondo me si è commesso uno sbaglio. Sa giocare a calcio, ha il gol facile. E’ arrivato a Genoa ed è andato subito al Milan, ha segnato anche lì poi ha avuto un po’ di crisi e la gestione della crisi è stata un po’ sbagliata. Non ho capito perché è andato all’Hertha Berlino, doveva restare al Milan a fare da terza punta, entrando in campo perché avrebbe poi avuto dei momenti di rivalità e la vita è fatta anche dei momenti non semplici. E’ uno che sa fare gol e spero che possa tornare in Italia perché di qualità ne ha abbastanza».