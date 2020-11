Boniek sicuro: «La Juve rimane la squadra da battere»

Zbigniew Boniek ha parlato dell’attacco della Juventus e di Paulo Dybala, poi ha fatto il suo pronostico sullo Scudetto

Zbigniew Boniek, in un’intervista rilasciata a Libero, ha parlato di Juventus e di Paulo Dybala, dando un consiglio alla dirigenza bianconera. Le sue parole anche sulla corsa Scudetto.

JUVE – «I bianconeri restano la squadra da battere. È normale una fase di flessione, ma credo serva solo del tempo ai giocatori per assimilare le idee di Pirlo e trovare i giusti automatismi».

DYBALA –«Oggi le grandi squadre non possono permettersi più di avere solo 11 titolari. Capisco che voglia giocare sempre, ma non è possibile. Per me è un giocatore straordinario che ti fa vincere. Sarebbe titolare ovunque. Io lo terrei stretto»