Milan, tentazioni inglesi: futuro in Premier per Donnarumma e Bonucci?

Chelsea e Manchester United su Donnarumma e Bonucci: il Milan dovrà respingere gli assalti dei club inglesi

Il Milan e le tentazioni straniere per i suoi campioni. Suso è finito nel mirino di Atletico Madrid, Real Madrid e Siviglia, le tentazioni per Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci invece arrivano dalla Premier League. Il portiere rossonero classe ’99 non ha ancora ricevuto offerte ufficiali ma piace al Chelsea. I Blues hanno tentato Alisson ma la Roma ha respinto la proposta e così, secondo Il Corriere dello Sport, sono pronti a tuffarsi su Gigio: nei prossimi giorni Abramovich potrebbe bussare alle porte rossonere.

Attenzione anche alla situazione di Leonardo Bonucci. Il difensore ha cambiato look e si sta allenando in vista della prossima stagione ma potrebbe cambiare maglia, nonostante le smentite. Leo potrebbe salutare il Milan dopo un solo anno e potrebbe andare in Premier League. Il Manchester City di Pep Guardiola continua a monitorare la situazione ma attenzione ai rivali dello United con José Mourinho che è un altro grande estimatore di Leo. La permanenza del capitano rossonero non può dirsi scontata in caso di assenza del Milan dall’Europa. Difficile un futuro in Italia, probabile un’avventura all’estero: lo United è in prima fila.