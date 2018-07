Così il Milan può permettersi Higuain e Caldara senza spendere (e la Juve ci guadagna)

Bonucci alla Juventus, Higuain e Caldara al Milan: così i rossoneri riusciranno a spendere senza toccare il bilancio ed i bianconeri riusciranno addirittura a guadagnarci

Il nuovo Milan con poche risorse ma tanta fantasia può contare sulla finanza creativa per mettere insieme due operazioni che – nel complesso – dovrebbero rafforzarlo. Da una parte l’arrivo di Gonzalo Higuain dalla Juventus, dall’altra invece lo scambio che porterà – sempre dai bianconeri – il giovane difensore Mattia Caldara e riporterà a Torino l’ormai ex capitano Leonardo Bonucci. Il direttore tecnico milanista Leonardo ha dovuto barcamenarsi parecchio tra le strettoie del Fair Play Finanziario, perché i rossoneri hanno garantito alla UEFA che non spenderanno più di quanto incasseranno ed anzi risaneranno i conti da qui alle prossime stagioni. In effetti, pare incredibile, ma grazie ad una acuta strategia di mercato il Milan non perderà un solo euro quest’anno dagli acquisti di Higuain e Caldara, addirittura ci guadagnerà la Juventus, che metterà a segno due buoni affari (sulla carta).

Riguardo all’affare Higuain il discorso è semplice: la Juventus lo pagò due anni fa dal Napoli oltre 90 milioni di euro per via della clausola rescissoria, ammortizzando però successivamente il costo. Attualmente l’argentino di milioni ne vale a bilancio 54, soldi che però il Milan ovviamente non potrebbe spendere: allora ecco i 18 milioni di prestito immediato oneroso che i rossoneri potranno permettersi grazie al risparmio di ingaggio lordo ed ammortamento di Bonucci (22 milioni), con diritto di riscatto la prossima stagione a 36 spendibili magari grazie a una qualificazione in Champions League o a una cessione importante. La Juventus riaccoglie invece Bonucci, ceduto lo scorso anno a 42 milioni: attualmente il difensore rossonero è valutato 40, esattamente la stessa cifra di Caldara (scambio alla pari), per cui addirittura verrà messa a bilancio una lauta plusvalenza. Sommando le due operazioni – insomma – abbiamo 145 milioni di euro virtuali: di fatto ne circoleranno però soltanto 18, tutti nelle casse bianconere. Chiaro, no?