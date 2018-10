Bonucci dopo lo Young Boys: «Spero che i tifosi possano cantare di nuovo il mio nome»

Il commento di Leonardo Bonucci dopo Juventus-Young Boys di Champions League. Ecco le dichiarazioni del difensore

Leonardo Bonucci ha fatto definitivamente pace con i suoi tifosi. Il difensore della Juve, dopo il gol al Napoli, ha sfornato un assist importante a Dybala, quello dell’1-0 contro lo Young Boys. Il giocatore ha parlato in zona mista al termine della gara. Queste le sue parole: «Abbiamo iniziato molto bene la stagione, stiamo vivendo un gran momento. E’ cambiato l’approccio alle partite e la determinazione con cui vengono affrontate le squadra a prescindere dal nome che portano. Queste sono state due partite importanti per reinserirmi all’interno di un ambiente che è tornato a essere casa mia. Obiettivi? Tornare a vincere con la Juventus provando a vincere anche in Europa».

Prosegue Bonucci: «Pace con i tifosi? Per adesso sì. I fischi sono diventati applausi e spero di continuare così. Ora sta solo a me. Devo continuare a lavorare e a dimostrare sul campo, come ho fatto sin qui, e spero di aumentare gli applausi e di risentire la curva invocare il mio nome come era in passato. So che per loro come per me è stato un anno difficile, però io sul campo farò di tutto per convincerli. Marotta? Sono scelte delle società, io posso solo ringraziarlo perché è stato uno di quelli che mi ha portato alla Juve da sbarbato e mi ha permesso di tornare qui quest’anno».