Bonucci non si sente incedibile e medita l’addio. Tutta colpa di un sms

Leonardo Bonucci non si sente intoccabile e potrebbe lasciare il Milan. Il difensore centrale ha mercato soprattutto all’estero

«Caro Leo, grazie di tutto, ma se vuoi ora puoi anche andare». Leo avrebbe interpretato così un sms e sarebbe stato questo messaggio, più o meno diretto, ad aver innescato una serie di dubbi in Leonardo Bonucci. Il difensore del Milan si è calato immediatamente nella nuova parte e ha assunto i gradi di leader rossonero ma ora potrebbe essere giunto il momento dell’addio. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno bisogno di tante plusvalenze e per questo hanno aperto la trattativa con il Sassuolo per la cessione di Manuel Locatelli.

Anche Leo potrebbe portare a bilancio una plusvalenza e soprattutto potrebbe liberare il Milan da un ingaggio pesante. Di fronte a questi segnali, Leonardo Bonucci avrebbe iniziato a considerare ogni possibilità, anche quella dell’addio. Il numero 19 milanista è corteggiato soprattutto all’estero e in particolare dal PSG dell’amico Bonucci che potrebbe offrirgli un ricco ingaggio e la vetrina della Champions. Il Milan accontenterebbe Bonucci solo se fosse lui a espri­mere il desiderio di trasferirsi ma fino a questo momento il difensore non ha bussato alle porte rossonere. La situazione però è in bilico: Leo si allontana dal Milan.