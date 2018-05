Bonucci, patto coi tifosi dopo Juve-Milan: i dettagli

Il difensore del Milan ha avuto un colloquio con i tifosi alla fine della finale di Coppa Italia. Ecco il patto tra Bonucci e la Curva

Patto tra Leonardo Bonucci e i tifosi del Milan dopo il pesante ko con la Juventus in Coppa Italia. Restano 2 partite per evitare la beffa stagionale. Il Milan è sesto e vuole chiudere al sesto posto per evitare i preliminari di Europa League. Con due pareggi i rossoneri avrebbero la certezza del settimo posto (le prossime due sfide saranno proprio contro i diretti rivali, ovvero Atalanta e Fiorentina) ma ora non è il momento di fare calcoli. Secondo Tuttosport, Leo, a colloquio con la Curva a Roma, ha siglato una sorta di patto con i tifosi.

Compattezza e unità di intenti nelle prossime due partite: si può riassumere così il colloqui tra Leo e il responsabile della Curva Sud, Luca Lucci. I due, che hanno parlato in maniera fitta, si sono trovati d’accordo su tutti gli argomenti trattati e il capitano milanista ha garantito massimo impegno per il raggiungimento della sesta piazza. A loro volta, i tifosi sosterranno la squadra negli ultimi 180 minuti della stagione. Tutti coesi e compatti in casa Milan per evitare altre beffe!