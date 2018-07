Fassone blinda Bonucci ma Leo è tentato dal PSG, con un occhio alla Premier

Bonucci è al centro dei pensieri dei top club europei: ecco quali, oltre al Paris Saint-Germain

I rumors relativi all’addio di Leonardo Bonucci al Milan sono insistenti negli ultimi giorni, complici le sirene francesi ed inglesi che tentano di ammaliarlo. Premium Sport fa sapere che oltre al già noto Paris Saint-Germain, ci sarebbero anche Chelsea, City e United sul Capitano rossonero.

Fassone blinda Leonardo Bonucci ma il difensore è tentato da un’avventura all’estero: PSG e le inglesi pronte all’offerta – 3 luglio, ore 7.50

«Abbiamo sufficiente denaro per investire sul mercato, però dobbiamo fare i conti con il fair play. Ci sarà un bilanciamento tra le entrate e le uscite e per questo sarà un mercato ‘a saldo zero’» ha detto ieri Marco Fassone su Facebook, rispondendo alle domande dei tifosi rossoneri. Il dirigente milanista ha blindato Leonardo Bonucci: «E’ il nostro capitano e lo sarà ancora a lungo» ma secondo La Gazzetta dello Sport il centrale rossonero è tentato da una nuova esperienza all’estero.

Il difensore centrale del Milan è uno dei giocatori rossoneri che ha più mercato in questo momento e non è certo di rimanere. Il difensore piace in Premier League ma soprattutto al PSG che, grazie al pressing di Gigi Buffon, starebbe provando a mettere a segno il colpaccio. La permanenza di Leo dunque non appare scontata. Il centrale milanista potrebbe essere allettato dall’avventura al PSG, anche grazie alla presenza di Gigi Buffon. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. Intanto è forte il pressing del club francese sul difensore rossonero. Il Milan non vorrebbe privarsene ma se il giocatore dovesse chiedere la cessione, allora tutto potrebbe cambiare.