Borja Valero ci crede: «Il Barcellona è battibile»

Borja Valero, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Champions con il Barcellona

Vigilia di Champions League per l’Inter che domani scenderà in campo a San Siro per sfidare il Barcellona. Borja Valero, centrocampista nerazzurro, ha parlato così in conferenza stampa: «Dobbiamo credere nella nostra forza, il Barcellona condiziona la partita e poi una gara così diventa difficile da gestire. In campionato proviamo a gestire la palla, ma qui è diverso: dobbiamo essere consapevoli di questo e giocarcela. Io credo che il Barcellona si possa battere, altrimenti sarebbe meglio non giocarla questa partita. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo fargli male».

Prosegue Borja Valero: «Raggiungere il loro livello di palleggio non è semplice, è molto complicato perché loro hanno nel dna questo palleggio. E’ difficile andare in campo e pressare bene, poi loro pressano in avanti molto forte quindi è complicato però si possono battere, bisogna trovare il modo giusto. La squadra favorita è il Barcellona, noi siamo arrivati in Champions dopo tanti anni di assenza. Messi? Con lui in campo o senza di lui ci sarà differenza perché è uno dei più grandi, se non il più grande. Noi abbiamo preparato ogni soluzione, ci faremo trovare pronti».