Bormio saluta la fine del ritiro del Toro per il settimo anno consecutivo: ecco le immagini della partenza dei granata – VIDEO

(dal nostro inviato) – Il Torino lascia Bormio. La squadra di Mazzarri abbandona il ritiro in Valtellina, dove ha lavorato in vista dell’impegno per i preliminari in Europa League.

Il Toro infatti si prepara ad una stagione impegnativa, con la prospettiva del doppio impegno che fa sognare i tifosi. Mazzarri ha ricevuto importanti risposte dai giocatori in ritiro, con uno Zaza in grande spolvero.