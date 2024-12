Braida sullo Scudetto: «I pronostici vengono ribaltati dopo ogni giornata. Sulla Nazionale di Spalletti...»

Ariedo Braida ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra lotta Scudetto e Nazionale dopo gli ultimi risultati. Ecco le parole a JuventusNews24

In esclusiva per Juventusnews24 Ariedo Braida, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra lotta Scudetto e Nazionale.

L’obiettivo Scudetto in questa stagione è irrealizzabile secondo lei? Come vede la situazione?

«La classifica a volte si ribalta in poco tempo, con i tre punti tutto è possibile. Ora hai un’indicazione, a volte il pronostico viene sovvertito, ma l’indicazione è che la Juve ha dei problemi a fare gol. Se non giocano i due bomber o il bomber per eccellenza, è chiaro ed evidente che sostituirlo non è facile. Le grandi squadre devono essere sempre pronte, se non ci sono le condizioni… La Juve deve primeggiare, è normale come per Milan e Inter. Ora abbiamo anche Fiorentina e Atalanta che alzano la testa e che cominciano a dimostrare di voler competere. Ora sono altre le favorite, ma a volte si sovvertisce il pronostico. Ma ma ma…».

Dopo il flop dell’Europeo secondo lei la Nazionale ha già ritrovato la giusta strada? Cosa ne pensa del lavoro che sta facendo Spalletti?

«Spalletti ha dimostrato il suo valore e lo sta rifacendo. Non è semplicissimo, ma l’Italia è una squadra che ha trovato una linea e un’identità. Le serve ancora tempo per consolidare questo suo percorso, perchè ci sono molti giocatori nuovi, anche giovani, che comunque stanno sgomitando. L’augurio è che facciano sempre meglio. Il problema è che negli ultimi anni, purtroppo, non abbiamo centrato certi obiettivi che sono primari per una Nazionale così importante. Ora inizia qualcosa di diverso, vedo squadra e allenatore motivati e volenterosi».