Braida: «Il Milan merita di stare in Europa e scriverà pagine importanti»

Ariedo Braida vede un Milan ancora con grandi possibilità di essere protagonista in Europa: ecco le sue parole sui rossoneri

Ariedo Braida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan e del possibile ritorno in Europa. Una battuta anche sull’acquisto di Rijkaard.

MILAN – «Il Milan ha un fascino particolare, merita di tornare in Europa perchè se lo merita. A mio avviso riuscirà a scrivere pagine importanti del nostro calcio».

RIJKAARD – «Quando feci firmare il contratto a Rijkaard, me lo misi subito nei pantaloni per paura che me lo strappassero dalle mani. Mi sembrava il posto più sicuro».