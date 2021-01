Branca: «L’Inter può vincere tutto. Con la Juve una lotta di nervi»

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus. Ecco le sue parole

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Le sue parole.

INTER JUVE – «L’Inter oggi è una squadra bene attrezzata, può puntare a vincere il campionato e la Coppa Italia. L’Inter di oggi ci sta provando, quella di Moratti ha vinto. Il valore di Inter-Juventus dipenderà anche dai risultati delle altre partite. Sarà una lotta di nervi e vincerà chi li avrà più saldi, perché quando si gioca questa partita, viene tutto amplificato all’estremo. Mi aspettavo di trovare Conte e Pirlo come allenatori di successo, perché ognuno a suo modo avevano già le caratteristiche per diventarlo. Chi prenderei tra i due? Klopp».

VIA DALL’INTER – «Il motivo del mio addio all’Inter è molto semplice. Qualche mese prima aveva lasciato la presidenza Moratti. Era giusto che l’uomo di maggior fiducia della vecchia proprietà si facesse da parte. Così ho fatto. Lui per me è l’uomo che più di tutti ha creduto nelle mie capacità. Con il tempo come calciatore e come dirigente penso di aver dimostrato quello che valevo, ma Moratti ha visto tutto questo prima degli altri. Non finirò mai di ringraziarlo. È impossibile scindere l’Inter di quegli anni da Moratti. Erano un’entità unica. Era l’Inter di Moratti, fatta di passione e amore sconfinato. Una combinazione tra un lavoro svolto ad altissimo livello e una passione pazzesca» .