Brasile e Argentina in diretta streaming su Mola

Brasile e Argentina sono alle prove generali del mondiale: i match contro Tunisia e Giamaica saranno trasmessi in diretta streaming su Mola

Brasile e Argentina affrontano nuovi test amichevoli in preparazione di Qatar 2022, i match saranno visibili gratuitamente su Mola. Dopo le vittorie per 3-0 su Ghana e Honduras, Seleçao e Selección sfidano rispettivamente Tunisia e Giamaica, selezioni di rango inferiore che però obbligano i titani sudamericani a passare da una prestazione convincente per arrivare alla vittoria.

La Verdeoro venerdì sera ha spazzato via il Ghana con il gol di Marquinhos e la doppietta di Richarlison. Nella ripresa, Tite ha lanciato Gleison Bremer, permettendo al centrale della Juventus di esordire con la maglia della nazionale. Neymar e compagni hanno proposto un calcio esaltante, alternando sequenze di passaggi palla a terra e giocate dei singoli da stropicciarsi gli occhi. Come il cross d’esterno di Vinicius per Raphinha al 15′: un vero e proprio gioiello non sfruttato a dovere dall’esterno del Barcellona.

Una nota dolente può essere trovata in una mancanza di cinismo che ha impedito ai brasiliani di rifilare al Ghana una goleada (21 tiri totali e “solo” 3 gol realizzati), ma per adesso questo non sembra un problema significativo. La diretta streaming di Brasile-Tunisia (telecronaca di Enrico Zambruno e Paolo Rossi) è disponibile dalle 20:00 di stasera su www.mola.tv (QUI il link della partita).

L’Argentina, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre, si è sbarazzata del malcapitato Honduras con un rotondo 3-0. L’ha sbloccata Lautaro Martínez, l’ha chiusa la doppietta di Messi, a segno con un pallonetto sensazionale. Ora la testa va alla Giamaica, che con il velocista Leon Bailey e l’ariete Michail Antonio ha le qualità per insidiare la retroguardia di Scaloni.

Argentina e Giamaica giocheranno alle 2:00 della notte tra martedì 27 e mercoledì 28 settembre al Red Bulls Stadium di New York. La diretta sarà visibile gratuitamente su Mola con la telecronaca di Enrico Zambruno e Paolo Rossi (QUI il link della partita).