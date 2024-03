Brasile, Vinicius su Endrick: «Saremo sempre qui per sostenerlo»

Vinicius ha parlato del suo connazionale e presto compagno di squadra Endrick, autore del gol vittoria del Brasile contro l’Inghilterra

Endrick si è presentato al mondo intero con la rete decisiva nell’amichevole tra Brasile e Inghilterra. Su di lui ha parlato Vinicius Junior, suo futuro compagno di squadra al Real Madrid, che in zona mista ha commentato così,

ENDRICK – «Ho sempre ascoltato gli anziani, mi sono evoluto molto ascoltandoli. Spero che Endrick, che è un grande giocatore e una grande persona, continui ad ascoltarci tutti, ma non mi preoccupo per questo perché sono convinto che lo farà. Anche noi siamo qui per ascoltarlo. Spero che possa continuare a crescere per raggiungere il miglior risultato possibile e aiutarci al Real Madrid e in Nazionale. Ha 17 anni, ha tutta la carriera davanti. Noi saremo sempre qui per sostenerlo».