Juventus, parla Bremer: «Sono stati mesi difficili, ora sta proseguendo tutto bene. Mi dispiace per Thiago Motta. Tudor? Ecco cosa mi ha chiesto»

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: tutte le parole del difensore bianconero

Il difensore brasiliano della Juventus Gleison Bremer ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport per parlare delle sue condizioni, l’addio di Thiago Motta e l’arrivo sulla panchina bianconera del neo tecnico Tudor. Le parole:

SULL’INFORTUNIO – «Sono stati mesi difficili, ora sta proseguendo tutto bene. Ho iniziato a correre, manca ancora un po’ ma sta andando bene. Anche io vorrei giocare subito, dobbiamo rispettare i tempi. Magari per il Mondiale per Club ci sarò ma non come titolare. Voglio tornare ed esserci sempre, non voglio tornare al J Medical, vado con calma».

SU THIAGO MOTTA – «Stagione un po’ sfortunata, abbiamo avuto tanti infortuni. Mi dispiace per Thiago Motta, è stato un bravo allenatore per me. Per come siamo partiti sembrava che avremmo fatto buone cose però purtroppo è andata così».

SU TUDOR – «Mi ha chiesto come stavo e se potevo rientrare, gli ho detto che è ancora presto. Ma sono lì per tifare la squadra e speriamo che centreremo la Champions. Lui è un allenatore che punta sulla difesa a tre, penso punterà su quello».

