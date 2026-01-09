Brentford, in chiusura Furo per l’attacco: i dettagli dell’operazione col Club Brugge. Il talento classe 2007 sbarca in Premier League

Il Brentford guarda al futuro e blinda Kaye Furo. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, le Bees hanno definito l’acquisto del promettente attaccante classe 2007 dal Club Brugge. L’operazione per il giovane talento belga si chiude sulla base di 10 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Furo è atteso ora in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto.

🚨🔴⚪️ Kaye Furo from Club Brugge to Brentford, here we go! Deal done for 2007 born striker for €10m plus add-ons and sell-on clause.



Furo’s set to undergo his medical, as HLN Sport has reported. The deal is done. pic.twitter.com/6cr6rlS0dA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

