Premier League

Brentford, in chiusura Furo per l’attacco: i dettagli dell’operazione col Club Brugge

2 ore ago

Brentford, in chiusura Furo per l’attacco: i dettagli dell’operazione col Club Brugge. Il talento classe 2007 sbarca in Premier League

Il Brentford guarda al futuro e blinda Kaye Furo. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, le Bees hanno definito l’acquisto del promettente attaccante classe 2007 dal Club Brugge. L’operazione per il giovane talento belga si chiude sulla base di 10 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Furo è atteso ora in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto.

QUI: le notizie del giorno sul calcio estero.

PAROLE – «Kaye Furo dal Club Brugge al Brentford, eccoci qui! Accordo concluso per l’attaccante nato nel 2007 per € 10 milioni più bonus e clausola di riscatto. Furo è pronto a sottoporsi alle visite mediche, come riportato da HLN Sport. L’accordo è concluso»

