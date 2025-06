Caso Brescia, De Zerbi attacca: «Cellino? Chi era lo aveva già ampiamente dimostrato...»

Caso Brescia, il tecnico dell’OM De Zerbi non ci sta: «Cellino? Chi era lo aveva già ampiamente dimostrato…». Le dichiarazioni

La situazione del Brescia resta incerta: il club ha tempo fino al 24 giugno per completare l’iscrizione, ma il mancato pagamento dell’ultimo bimestre entro il 6 giugno complica la loro posizione. La penalizzazione ricevuta per la scadenza del 17 febbraio, da scontare nella stagione 2024-25, ha riscritto la classifica e rende improbabile la partecipazione delle Rondinelle alla prossima Serie C.

Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia e originario di Brescia, ha espresso il suo parere sulla situazione del club, come riportato da tuttoc.com, citando il Giornale di Brescia. De Zerbi, che ha avuto una breve esperienza con le Rondinelle nel 2008.

PAROLE – «Fatico a trovare le parole. Sono incavolato nero. Cellino chi era lo aveva già ampiamente dimostrato. Non è degno di una sola parola. Anzi, a proposito di parole. Ci tengo a dire che non credo a una sua sola parola quando dice di essere stato imbrogliato o di essere una vittima. La sua storia dimostra in maniera esaustiva che non solo non può essere stato raggirato, ma che anzi lui ha sempre cercato di raggirare tutti».