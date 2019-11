Brescia, Tonali: la cessione parte almeno da 50 milioni

Brescia, tutti vogliono Tonali ma il patron Cellino è stato chiaro: per sedere al tavolo ci vogliono almeno 50 milioni

Massimo Cellino non farà sconti per Sandro Tonali, poco ma sicuro. Il patron del Brescia, esagerando, in una recente intervista ha detto che il gioiellino vale almeno 300 milioni.

Nulla di vero ma, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la base sarà almeno di 50 milioni. Tutte le pretendenti sono avvisate prime tra tutte Inter e Juventus. Attenzione però anche alle piste estere come United e Psg.