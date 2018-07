Brozovic, clausola scaduta: via al rinnovo con ‘sorpresa’

Il centrocampista sarà uno dei perni della nuova Inter di Spalletti. Brozovic può rinnovare il contratto con i nerazzurri

Marcelo Brozovic è rinato! Il centrocampista croato aveva preparato le valigie dopo la rottura con i tifosi ma Spalletti gli ha ridato una nuova vita inserendolo nei due di centrocampo. Il croato ha disputato un gran finale di stagione e ha disputato un ottimo Mondiale con la sua Nazionale. I mal di pancia sembrano essere un lontano ricordo e ora che la clausola è scaduta, l’Inter può pensare al futuro con il rinnovo del contratto per EpicBrozo.

Il centrocampista, proprio come Icardi, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro. La dirigenza interista sta pensando a un nuovo accordo con il centrocampista croato, un nuovo accordo che preveda l’eliminazione della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Il centrocampista è in ascesa continua e l’accordo fino al 2021 sarà rivisto: probabile una nuova intesa fino al 2023 con aumento dell’ingaggio e con l’eliminazione della clausola rescissoria. Pronto un contratto ‘epic’ per Marcelo Brozovic.