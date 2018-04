La seconda vita di Brozovic: ora Marcelo è davvero Epic!

Il centrocampista dell’Inter è cresciuto tantissimo nella seconda parte di stagione. Spalletti si gode un rinato Marcelo Brozovic, mai così continuo

Tutto è cambiato qualche mese fa, nella notte di Inter-Napoli. Luciano Spalletti fu costretto a ridisegnare il suo centrocampo per dare spazio a Rafinha e pensò a Gagliardini e Brozovic in mediana. L’esperimento diede i suoi frutti contro gli azzurri e da allora la coppia di centrocampisti ha guidato l’Inter nella rincorsa Champions. Marcelo, il centrocampista ‘Epic’, ha trovato quel qualcosa che lo aveva sempre penalizzato nel corso della sua carriera: la continuità.

«Ora accetta il rischio della giocata ‘diversa’. In altri momenti non ha per esempio avuto la forza caratteriale per sostenere certe idee. Ora sono però convinto che abbia invece trovato il giusto equilibrio» ha detto di lui Luciano Spalletti. Il centrocampista croato non ha mai lasciato il campo nelle ultime 6 partite. I fischi di San Siro contro il Bologna, le polemiche social, i presunti battibecchi con Icardi e una parte dello spogliatoio sembrano essere ormai uno sbiadito ricordo. Epic c’è e sta dimostrando di poter essere un giocatore importante. Anche le sirene di mercato sono lontane: Marcelo è stato vicino all’addio a gennaio, ora è uno dei leader dell’Inter di Spalletti. A volte basta poco per cambiare. Marcelo sembra aver trovato la strada giusta.