Inter-Juventus di oggi farà calare il sipario sulla carriera a San Siro di Gigi Buffon. In pochi sanno che la sua prima volta al Meazza fu a centrocampo

Inter-Juventus sarà una partita da seguire per mille motivi. Sia per la cornice di pubblico (e di incasso), sia per la lotta Scudetto, sia per la corsa alla Champions League, sia per l’atavica rivalità da derby d’Italia, sia per tantissime altre cose. A tutto questo si aggiunge Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus non ha ancora annunciato il suo addio al calcio ma è quasi certo che possa appendere le scarpe al chiodo a fine stagione. Se così fosse, allora Inter-Juve di oggi sarebbe la sua ultima presenza in quel di San Siro. In pochi lo sanno, ma c’è un gustoso retroscena sul numero uno toscano: la sua prima volta allo Stadio Giuseppe Meazza lo vide protagonista quasi trenta anni fa, ma nella clamorosa e sorprendente veste di centrocampista.

Buffon centrocampista, Zanetti al suo fianco

È risaputo che Buffon ha iniziato da giovane a giocare come centrocampista e ha scelto la porta solo in “tarda” età. In pochi, però, ricordano quella partita del 5 marzo 1989. A San Siro si giocava Inter-Verona, con i nerazzurri avviati verso lo “Scudetto dei record”, ma prima del match ci fu un’esibizione particolare. Una selezione di ragazzi di Massa Carrara doveva affrontare un test match contro altri giovanissimi del Veneto. In campo c’era Buffon, proveniente dalla sua società di Carrara, ovvero la Perticata. Era alto e giocava a centrocampo, con a fianco a sé un altro giovanotto che avrebbe visto spesso San Siro negli anni a venire, ovverosia Cristiano Zanetti. In quella partita Buffon colpì una traversa su punizione, a testimonianza che i piedi erano e sono tuttora buoni. Evidentemente le mani erano meglio, dato che di lì a poco Buffon sarebbe tornato al Meazza sotto altre vesti. Il resto è storia recente.