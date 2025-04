Buffon: «Contro la Norvegia servirà un po’ di follia, il messaggio deve essere chiaro. Motta-Juve? Convinto di una cosa»

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sulla possibile qualificazione al Mondiale. I dettagli

Gianluigi Buffon ha parlato in occasione del Premio Nazionale MCL-USSI del momento dell’Italia.

SFIDA ALLA NORVEGIA – «C’è un Mondiale da conquistare, questo è il primo obiettivo. A giugno ci sarà una partita di grande valore, ma ad un certo punto ci sono momenti in cui devi tirare fuori anche un po’ di sana follia, un po’ di arroganza nel farci dire che siamo l’Italia. Come è successo dopo l’Europeo in Francia: mi auguro che quello sia l’esempio forte per farci affrontare la Norvegia. Dobbiamo presentandoci dicendo ‘noi vogliamo il Mondiale, a prescindere da voi».

JUVE – «Da subito è sembrato in sintonia con l’ambiente, lo conosceva già e si è visto. Anche con giocatori e media ha creato una buona relazione, sta facendo un buon lavoro. Mi dispiace perché tutto questo sembra possa andare a discapito di Thiago Motta, che per me rimane un allenatore dal talento incredibile. Perché sia andaa così poi non lo so…».

DE GEA – «Ha confermato quello che sa fare, né più né meno. Chi aveva messo in dubbio che non potesse ripetere certe prestazioni è perché non è mai stato portieri. Anche dopo l’anno sabbatico, prendere De Gea era un’occasione per ogni squadra e la Fiorentina è stata lesta ad accaparrarselo».

SCUDETTO DECISO – «No, anche se c’è stato un passo importante. Si decide lungo tutto l’anno, in questo percorso ci sono momenti in cui ti accorgi di aver buttato via qualcosa e dilapidato delle occasioni. Questo però non devo dirlo io, lo sapranno all’Inter e al Napoli. Per una che vincerà, l’altra avrà per forza un rimpianto. Da quando il Napoli ha annunciato Conte allenatore era la squadra che, insieme all’Inter, era la squadra che si sarebbe contesa lo Scudetto. Ora i nerazzurri hanno delle difficoltà sotto gli occhi di tutti e il Napoli ha sfruttato al meglio le occasioni. L’inerazia ora va più dalla loro parte, ma antenne dritte».

BARCELLONA-INTER – «Per esser favorito col Barça o sei intergalattico o fai fatica. Può giocarsela, per farlo devi essere veramente forte e l’Inter lo è».