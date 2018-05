Buffon rassicura un bimbo: «Non essere triste, ci sarà un portiere forte quanto me»

Bellissimo gesto del portiere della Juventus. Buffon ha dialogato con un bambino e lo ha rassicurato: il racconto

Giornata di forti emozioni per Gigi Buffon. Il portiere della Juventus ha parlato in conferenza stampa annunciando il suo addio ai bianconeri. Dopo la conferenza stampa è stato ospite della scuola primaria “Luigi Einaudi” di Cuneo per la cerimonia di consegna agli studenti de “Il mio diario” e ha consolato un giovane tifoso juventino visibilmente commosso per l’addio ai bianconeri del numero 1.

Secondo quanto riportato da Repubblica infatti, il piccolo tifoso ha detto al numero 1: «Abbiamo saputo che sabato sarà la tua ultima partita con la maglia della Juventus e volevo dirti che mi dispiace tanto». Il portiere è rimasto colpito dal giovane fan e vista la commozione del bimbo si è fermato e lo ha rassicurato: «Non devi essere triste, al mio posto ci sarà un portiere bravo almeno quanto me». Un piccolo gesto importante verso un giovanissimo testo. Un attestato di stima importante per l’erede Wojciech Szczesny.