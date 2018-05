Gianluigi Buffon è il calciatore che ha vinto più Scudetti nel calcio italiano. Il portiere della Juventus arriva al nono titolo e stacca Ferrari, Furino e Rosetta

Dopo Roma-Juventus di ieri Giovanni Ferrari, Giuseppe Furino e Virginio Rosetta ormai sono al secondo posto del podio. Gianluigi Buffon stacca i tre ex calciatori e si issa sul gradino più alto: è il calciatore che ha vinto più Scudetti in Italia. Il portiere della Juventus ha centrato il suo settimo titolo di fila e il nono in totale se si contano anche le vittorie del 2001-2002 e del 2002-2003. Nessun giocatore è riuscito a vincere così tanto. Ferrari, Furino e Rosetta erano fermi a otto e curiosamente tutti e tre hanno vinto almeno cinque titoli a testa con la Juventus (Ferrari e Rosetta hanno vinto anche con Inter, Bologna e Pro Vercelli).

Buffon fa anche di più e stacca Furino nella speciale classifica di chi ha vinto più Scudetti con la stessa squadra. L’ex centrocampista era a otto, il numero uno è a nove in solitaria in cima alla graduatoria. Adesso si apre una nuova fase per la carriera di Buffon. Dopo l’ennesimo titolo, deve capire che fare: il ritiro sembra ormai ufficiale, quindi non resta che sapere quale sarà la sua prossima destinazione. Intanto, scrive il suo nome nel libro dei record del calcio italiano e non è cosa da poco.